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قرقاش يغرد حول انفجار مطار عدن في اليمن

أخبار العالم العربي

قرقاش يغرد حول انفجار مطار عدن في اليمن
Reuters
وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
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اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الهجوم الذي طال مطار عدن، "استهدافا" لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن.

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وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، "إن استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق"، مؤكداً أن "التحريض والتخريب والعنف والإرهاب سيفشل أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن والمنطقة".

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

المصدر: RT + تويتر

 

 

 

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