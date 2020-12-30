قرقاش يغرد حول انفجار مطار عدن في اليمن

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الهجوم الذي طال مطار عدن، "استهدافا" لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن.

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وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، "إن استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق"، مؤكداً أن "التحريض والتخريب والعنف والإرهاب سيفشل أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن والمنطقة".

استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق، سيفشل التحريض والتخريب والعنف والإرهاب أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن و المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 30, 2020

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

المصدر: RT + تويتر