مصر.. نشر صورة المدرس المقتول على يد قاصر في السعودية

نشر موقع "صدى البلد" المصري صورة للمدرس المصري الذي قتل بطلق ناري في رأسه من الخلف على يد قاصر سعودي، بسبب درجات التحصيل الدراسي.

وظهر المدرس في الصورة، ويدعى هاني عبد التواب سعد محمد، من محافظة الفيوم، وهو حاصل علي ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة الإنجليزية، ويعمل معلما بمدارس دليل التعلم الأهلية بمدينة السليل بالمملكة العربية السعودية، وله زوجة وطفلان ويبلغ من العمر 35 عاما.

وتوفي المدرس المصري إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب سعودي الجنسية، بسبب خلاف معه على خلفية درجات التقييم الدراسي للطالب، الذي يعرف عنه إثارته للمشاكل داخل المدرسة.

المصدر: صدى البلد