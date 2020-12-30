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التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن

بالأسماء.. مقتل وإصابة مسؤولين يمنيين جراء الهجوم على مطار عدن

أخبار العالم العربي

بالأسماء.. مقتل وإصابة مسؤولين يمنيين جراء الهجوم على مطار عدن
Reuters Fawaz Salman
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كشفت وسائل إعلام محلية أن عددا من المسؤولين اليمنيين قتلوا أو جرحوا جراء الهجوم الذي تعرض له اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة المعترف بها دوليا إليه.

ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر أمنية تأكيدها أن المدير العام لسجن المنصورة، نقيب اليهري، توفى متأثرا بالجروح التي تعرض لها جراء قصف المطار.

في غضون ذلك، ذكر موقع "يمن اتحادي"، نقلا عن شهود عيان، أن وكيلة وزارة الأشغال العامة، ياسمين العواضي، فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها جراء الاعتداء.

وأفادت مصادر "المشهد اليمني" بأن نائب وزير النقل الوكيل ناصر الشريف، وقائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع سليمان ناصر الزامكي أصيبا بجروح بليغة جراء الهجوم.

وأكد الموقع سقوط أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جراء القصف الصاروخي الذي حملت الحكومة المعترف بها دوليا جماعة الحوثيين المسؤولية عنه.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم إلى 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

المصدر: "المشهد اليمني" + "يمن اتحادي"

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