مصر تسجل 54 وفاة و1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء إنها سجلت 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، انخفاضا من 1359 إصابة و61 وفاة في اليوم السابق.

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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها و7520 حالة وفاة".

وكان محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، قال إن السلطات أبرمت اتفاقيات لتوفير اللقاحات لمصر، مضيفا أن كل الجهات العلمية في الدولة المصرية تدرس لقاحات فيروس كورونا المطروحة في دول العالم، ومدى فعاليتها وآلية تصنيعها.

المصدر: "رويترز" + RT