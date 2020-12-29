مستشار الرئيس المصري: لدينا جدول زمني للتطعيمات وعقدنا اتفاقيات لتوفير لقاحات كورونا

قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن السلطات أبرمت اتفاقيات لتوفير اللقاحات لمصر، فضلا عن وجود جدول زمني للتطعيمات والفئات التي ستحصل عليها.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية أن كل الجهات العلمية في الدولة المصرية تدرس لقاحات فيروس كورونا المطروحة في دول العالم، ومدى فعاليتها وآلية تصنيعها.

وأكد أن ما تردد عن وصول مصر لذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا غير صحيح، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات في تزايد ولكن لا يمكن تحديد الذروة إلا بعد استقرار الحالات كما حدث في الموجة الأولى.

وشدد على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار العدوى، مؤكدا على الالتزام بالنظافة الشخصية والبعد عن التجمعات باعتبارها عوامل وقائية يجب إتباعها لتقليل انتشار المرض.

ناصر حاتم

المصدر: RT