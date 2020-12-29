مصر.. الحكومة تقرر إغلاق أول مسجد شهير بسبب كورونا

قرر وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، غلق مسجد النور الشهير وساحته بمنطقة العباسية لمدة أسبوعين، لعدم الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

إقرأ المزيد

وقرر وزير الأوقاف، خصم راتب عشرة أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، مع التأكيد على جميع رواد بيوت الله بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكد أن الوزارة ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.

وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لها المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

المصدر: مصراوي