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مصر.. فحص أكثر من 11 مليون امرأة بأمر من السيسي

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مصر.. فحص أكثر من 11 مليون امرأة بأمر من السيسي
Reuters
وزيرة الصحة المصرية
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أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، فحص 11 مليونا و 33 ألفًا و 255 امرأة منذ إطلاق مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة.

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وأشارت زايد إلى أن المبادرة بدأت في شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة النساء بالمجان.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية، أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عاما، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

المصدر: اليوم السابع

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