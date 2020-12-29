باكستان تدعم الكويت في حربها ضد كورونا

ارسلت باكستان الیوم الثلاثاء إلى الكويت طاقما طبيا يضم 196 فردا، من الأطباء والممرضین والفنیین، لمواجھة فیروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "كونا"، یضم الطاقم الطبي 41 طبیبا و131 ممرضا و24 فنیا، لیتم توزیعھم على جمیع المنشآت الصحیة في دولة الكویت.

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وأعرب سفیر دولة الكویت لدى باكستان، نصار المطیري، في تصریح صحفي لوكالة الانباء الكویتیة (كونا)، عن شكره للحكومة الباكستانیة على تقدیم المساعدة الطبیة لبلاده، قائلا: "العلاقات الكویتیة - الباكستانیة متینة وغیر قابلة للكسر".

وأضاف أن دولة الكویت ستواصل العمل مع باكستان حكومة وشعبا لتعزیز التعاون لمكافحة جائحة فیروس (كورونا) وتعزیز التعاون والتنمیة في جمیع القطاعات.

ووقعت وزارة الصحة الكویتية في الرابع من یولیو الماضي اتفاقیة تعاون في المجال الصحي مع وزارة الصحة في جمھوریة باكستان الاسلامیة لمكافحة جائحة (كورونا).

المصدر: كونا