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رئيس الوزراء الكويتي يفتتح حملة التلقيح ضد كورونا

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الكويتي يفتتح حملة التلقيح ضد كورونا
Reuters
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تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد يتلقى أول جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، مفتتحا حملة التطعيم في البلاد.

وقد أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، عبد الله البدر، الأسبوع الماضي عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب مصادر صحيفة "القبس" الكويتية فإن توزيع اللقاح سيكون على حسب عدد السكان وأن السلطات الصحية على اتصال مستمر مع الشركة المصنعة لمعرفة كيفية وصول الدفعات، موضحة أن الكميات والأعداد تحدد من قبل الشركة وفق التوزيع العادل بين البلدان.

المصدر: RT

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