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الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من لقاح ضد كورونا

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الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من لقاح ضد كورونا
Reuters
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كشفت مصادر صحية في الكويت أن أولى شحنات لقاح كورونا المنتظر ستصل فجر غد الأربعاء عن طريق الجو إلى البلاد.

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وأوضحت المصادر لـ صحيفة "القبس" الكويتية، أن الدفعات التالية ستصل وتورد كل شهر حتى شهر نوفمبر المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن التوزيع سيكون على حسب عدد السكان وأن السلطات الصحية على اتصال مستمر مع الشركة المصنعة لمعرفة كيفية وصول الدفعات موضحة أن الكميات والأعداد تحدد من قبل الشركة وفق التوزيع العادل بين البلدان.

وأعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، عبد الله البدر الأسبوع الماضي، عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، وقال البدر في تصريح صحفي الأسبوع الماضي، إن ذلك جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية

 

 

 

 

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