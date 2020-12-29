مستشار بايدن للأمن القومي ينتقد الحكم الصادر ضد لجين الهذلول

علق مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جايك سوليفان، على الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، واصفا إياه بـ "حكم غير عادل ومقلق".

وقال سوليفان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "الحكم على لجين الهذلول لمجرد ممارستها حقوقها العامة ظالم ومقلق".

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وأضاف مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "كما قلنا، فإن إدارة بايدن/هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت".

Saudi Arabia’s sentencing of Loujain al-Hathloul for simply exercising her universal rights is unjust and troubling. As we have said, the Biden-Harris administration will stand up against human rights violations wherever they occur. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 28, 2020

ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الناشطة السعودية لجين الهذلول، أمس الاثنين، بثبوت تورطها في عدد من "النشاطات المجرّمة" بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

المصدر: وكالات