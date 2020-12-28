تركيا تعلن "تحييد" 8 مسلحين شمال العراق  

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من "تحييد" 8 مسلحين تابعين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن وسائل الاستطلاع والمراقبة التركية رصدت تحركات "8 إرهابيين تم تحييدهم بعملية نفذتها القوات الجوية".

وتعهدت وزارة الدفاع التركية باستمرار عملياتها "حتى القضاء على آخر إرهابي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث، مرفقة التغريدة بمقطع فيديو يوثق تحليقات مقاتلات للجيش التركي.

Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB#TSKpic.twitter.com/g8wXlvY1Fc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT