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تركيا تعلن "تحييد" 8 مسلحين شمال العراق  

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن
Reuters Murad Sezer
مقاتلة تركية.
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من "تحييد" 8 مسلحين تابعين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن وسائل الاستطلاع والمراقبة التركية رصدت تحركات "8 إرهابيين تم تحييدهم بعملية نفذتها القوات الجوية".  

وتعهدت وزارة الدفاع التركية باستمرار عملياتها "حتى القضاء على آخر إرهابي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث، مرفقة التغريدة بمقطع فيديو يوثق تحليقات مقاتلات للجيش التركي.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

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