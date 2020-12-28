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الجيش المصري يستعد في شمال سيناء

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الجيش المصري يستعد في شمال سيناء
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أعلنت القوات المسلحة المصرية أن رئيس أركان حرب الجيش المصري، محمد فريد، تفقد استعدادات الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء.

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وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها: "تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميدانى، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، وذلك باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالى التى تحقق الواقعية، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها".

وأكدت القوات المسلحة المصرية أن الفريق محمد فريد أشاد بالنجاحات التي يحققها جنود الجيش المصري في القضاء على البؤر الإرهابية ومن أجل عودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء.

المصدر: RT

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