سلطنة عمان تعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر.

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ووضعت السلطنة شروط عدة للدخول إلى البلاد، حيث يجب تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا، بناء على "فحص البلمرة" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر.

كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من المنافذ الحدودية للسلطنة.

ويشترط على القادمين الحصول على تأمين صحي يشمل تكاليف العلاج من فيروس كورونا في السلطنة، ويستثنى من ذلك العمانيون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاملو بطاقة العلاج المجاني.

اللجنة العليا تقرر إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى #السلطنةِ والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 م. pic.twitter.com/GTHubM7ud3 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 27, 2020

ويجب التسجيل في تطبيق ترصد قبل القدوم للسلطنة.

وتم تعليق الإعفاء من العزل الصحي، للقادمين بزيارات قصير إلى السلطنة تقل مدتها عن 7 أيام، وعدة شروط أخرى.

المصدر: "وكالة الأنباء العمانية"