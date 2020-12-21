قطر وسلطنة عمان تتسلمان أول شحنة من لقاح ضد كورونا هذا الأسبوع

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن وزارة الصحة العامة في قطر ستتسلم الشحنة الأولى من لقاح فايزر بيونتيك اليوم الاثنين، فيما من المرجح أن يصل الأربعاء إلى سلطنة عمان.

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وجاء في بيان لوزارة الصحة القطرية أن البلاد أجازت استخدام اللقاح في حالات الطوارئ لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما. كما وقعت قطر اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاحها للوقاية من كوفيد-19.

وفي سلطنة عمان، قال مسؤول بوزارة الصحة في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على "تويتر" اليوم الاثنين إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك يوم الأربعاء مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20 بالمئة من السكان.

وأصبحت السعودية الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك.

وقالت الكويت إنها تتوقع البدء في استلام لقاح الشركتين قبل نهاية العام الجاري.

وأجازت الإمارات والبحرين هذا الشهر استخدام لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة سينوفارم الصينية. وصرحت البحرين بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر.

المصدر: رويترز