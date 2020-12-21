 
مباشر

قطر وسلطنة عمان تتسلمان أول شحنة من لقاح ضد كورونا هذا الأسبوع

أخبار العالم العربي

قطر وسلطنة عمان تتسلمان أول شحنة من لقاح ضد كورونا هذا الأسبوع
Reuters
الدوحة قطر، صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pejo

 أفادت وسائل إعلام رسمية بأن وزارة الصحة العامة في قطر ستتسلم الشحنة الأولى من لقاح فايزر بيونتيك اليوم الاثنين، فيما من المرجح أن يصل الأربعاء إلى سلطنة عمان.

إقرأ المزيد
قطر ترخص استخدام لقاح
قطر ترخص استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لكورونا

وجاء في بيان لوزارة الصحة القطرية أن البلاد أجازت استخدام اللقاح في حالات الطوارئ لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما. كما وقعت قطر اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاحها للوقاية من كوفيد-19.

وفي سلطنة عمان، قال مسؤول بوزارة الصحة في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على "تويتر" اليوم الاثنين إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك يوم الأربعاء مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20 بالمئة من السكان.

وأصبحت السعودية الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك.

وقالت الكويت إنها تتوقع البدء في استلام لقاح الشركتين قبل نهاية العام الجاري.

وأجازت الإمارات والبحرين هذا الشهر استخدام لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة سينوفارم الصينية. وصرحت البحرين بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر.

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا