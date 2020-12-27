رئيس البرازيل ليس قلقا من تأخر اللقاحات رغم تزايد وفيات كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 17246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات خلال الساعات 24 الماضية، بينما قال الرئيس جايير بولسونارو إنه ليس قلقا بشأن التأخر في طرح لقاحات.

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وأظهرت بيانات الوزارة، اليوم الأحد، أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة، و190795 وفاة جراء الفيروس.

ويتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، وهو من أبرز المتشككين فيها على مستوى العالم. ويواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بطرح لقاح في البرازيل.

وسأله الصحفيون خلال جولة في برازيليا عما إذا كان يشعر بالضغط من الانتقادات بسبب التأخير في طرح اللقاحات.

وأجاب في تسجيل مصور بثته (سي.إن.إن برازيل): "ليس لأحد أن يضغط علي من أجل أي شيء، لا أهتم بذلك".

المصدر: رويترز