وزير سوداني: القوات الحكومية استعادت السيطرة على معظم الأراضي على الحدود مع إثيوبيا

أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، مساء السبت، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على معظم الأراضي على الحدود مع إثيوبيا.

وقال صالح، في مقابلة مع وكالة "رويترز" نشرت مساء السبت: "نحن نؤمن بالحوار لحل أي مشكلة... لكن جيشنا سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضينا. حاليا استعاد جيشنا ما بين 60 إلى 70% من الأراضي السودانية".

وتابع صالح أن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي، مشيرا إلى أن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين.

وأضاف وزير الإعلام: "تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التي هاجمته ليست لميليشيا بل لقوات نظامية".

وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر 2020 ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.

وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن حدود دولة السودان، لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف، وأجرى البلدان محادثات هذا الأسبوع في الخرطوم حول تلك القضية.

المصدر: "رويترز"