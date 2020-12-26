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وزيرة فلسطينية: القصف الإسرائيلي لمستشفى الدرة جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف

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وزيرة فلسطينية: القصف الإسرائيلي لمستشفى الدرة جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف
AFP MOHAMMED OTHMAN
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دانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، استهداف الطائرات الإسرائيلية محيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح بقطاع غزة، معتبرة أنه "جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف".

وأشارت الوزيرة إلى أن "هذا الاستهداف هدد حياة الأطفال المرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية في المستشفى"، معتبرة أن "الخوف الذي عاشه الأطفال المرضى داخل المستشفى سيتسبب بآثار نفسية قاسية".

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وأكدت الكيلة، أن "القصف جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، موضحه أن "القصف تسبب بإرباك في عمل الطواقم الطبية إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمحتويات المستشفى".

المصدر: وكالات

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