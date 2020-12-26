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وزير الصحة الجزائري يؤكد وصول اللقاح المضاد لكورونا إلى بلاده في يناير

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وزير الصحة الجزائري يؤكد وصول اللقاح المضاد لكورونا إلى بلاده في يناير
مقر قصر الحكومة في العاصمة الجزائر. الصورة: RT/F.S.
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جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، التأكيد، اليوم السبت، بأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون متوفرا في بلاده في شهر يناير 2021.

وسبق، خلال الأسابيع الأخيرة، الإعلان عن موعد وصول اللقاح إلى الجزائر المحدَّد بحلول شهر يناير من طرف عدة مسؤولين سياسيين وخبراء طبيين.

وزير الصحة الجزائري يؤكد وصول اللقاح المضاد لكورونا إلى بلاده في ينايرعبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري. الصورة: وسائل إعلام جزائرية.

وكان وزير الصحة الجزائري قد أشار الخميس الماضي إلى أن وباء كورونا حصد، منذ بدايته، أرواح 141 من موظفي قطاع الصحة في البلاد، وأصيب بالفيروس 10817 آخرون.

 المصدر: صحيفة "El Watan" الجزائرية/صحيفة "الشروق" الجزائرية

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