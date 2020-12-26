 
مباشر

مصر.. وزارة التربية و التعليم تصدر توضيحا بشأن تعطيل الجامعات والمدارس

أخبار العالم العربي

مصر.. وزارة التربية و التعليم تصدر توضيحا بشأن تعطيل الجامعات والمدارس
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfw0

أعلنت وزارة التربية التعليم المصرية أن القرار المنسوب للوزير، خالد عبد الغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، عار تمام من الصحة.

إقرأ المزيد
مصر.. كورونا يغيب 5 رموز من الرياضة في 2020
مصر.. كورونا يغيب 5 رموز من الرياضة في 2020

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى انه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا