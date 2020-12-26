مصر.. وزارة التربية و التعليم تصدر توضيحا بشأن تعطيل الجامعات والمدارس
Reuters
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أعلنت وزارة التربية التعليم المصرية أن القرار المنسوب للوزير، خالد عبد الغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، عار تمام من الصحة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى انه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه.
المصدر: RT