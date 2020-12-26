مصر.. كورونا يغيب 5 رموز من الرياضة في 2020

فقدت الرياضة المصرية عددا من أبرز نجومها خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

ومن بين الضحايا، 5 من رموز الرياضة ومن عملوا لخدمتها طوال سنوات، سواء مدربين أو مسؤولين أو حتى إداريين.

وبدأت وفيات كورونا مع أبطال الرياضة في شهر مايو من هذا العام، حين أعلن نادي "بدر" الناشط في دوري القسم الثالث، وفاة مدرب حراس المرمى محمد عبده غنيمي، متأثرا بإصابته بكورونا.

وفي شهر يونيو ودع الوسط الرياضي الناقد محمد صيام.

وخلال شهر سبتمبر الماضي جاءت الوفاة الرابعة لأحد أبرز رجالات الرياضة على مر التاريخ وهو عزمي مجاهد.

ومع عودة انتشار الفيروس من جديد، غيب الموت محمد فايز مدرب فريق "دمنهور"، الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري خلال شهر ديسمبر الحالي.

وكانت آخر الوفيات يوم أمس الخميس المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي "الزمالك".

ناصر حاتم

المصدر: RT