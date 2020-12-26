مصر.. عقوبة "خصم" لأستاذ جامعي كتب على السبورة عبارة مثيرة للجدل

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر رفض الطعن المقام من مدرس منتمي لجماعة "الإخوان المسلمون" بالمعهد الفني الصحي بجيهان بالمنصورة، على حكم سابق بخصم نصف شهر من راتبه.

وجاء في قرار المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء تقرر رفض الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمي للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الألى بالمعهد الفني الصحي بجيهان بالمنصورة، وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه، لأنه كتب على السبورة عبارة "نحن شعب وأنتم شعب"، بالمداد الأحمر، لا يتم مسحها، وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج، بعد اعتراضهن على تصرفاته.

وكانت المحكمة التأديبية – محكمة أول درجة – قد أوقعت على الطاعن عقوبة خصم نصف شهر من راتبه، بعد أن قدمته النيابة الإدارية للمحاكمة ثم صدر الحكم المطعون فيه، ولم تتمكن المحكمة الإدارية العليا من توقيع عقوبة أشد على الطاعن، إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، ولأن النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها في تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفي.

المصدر: RT