مصر .. عضو بـ"العليا للفيروسات": إصابات كورونا الحقيقة 10 أضعاف بيان الصحة

قال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس المصرية، عادل خطاب، وهو عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه تم اكتشاف 3 سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح أن "الموجة الثانية سريعة الانتشار مثل انتشار النار بالهشيم، وهناك إصابات تنفسية شديدة حاليا، وهذا لم يكن موجودا في الموجة الأولى"، مشيرا إلى أن "من أعراض المرض حاليا، النهجان وارتفاع درجات الحرارة، وبعد إجراء تحاليل الدم والأشعة المقطعية تكشف انتشار الفيروس بشكل سريع".

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "أعداد الإصابات بكورونا في مصرالحقيقية، تزيد 10 أضعاف عن أعداد المصابين في البيان الخاص بوزارة الصحة، لأنه أحيانا لا يتم تسجيل الإصابات الخفيفة، ويتم عزلها في المنزل"، مشيرا إلى أنه "في الموجة الحالية تأتي بعض الأسر كاملة مصابة وليس شخص واحد، كما حدث في الموجة الأولى، فالإصابات حاليا مرتفعة في المنازل وأماكن العمل، وهناك دراسة حاليا وحضور بالمدارس والجامعات، وهذا لم يحدث أثناء الموجة الأولى"، مشيرا إلى أن إصابات الأطفال خفيفة.

وتابع أن قياس نسبة الأكسجين في الدم يعطي انطباعا مبدئيا عن حالة الرئتين، وحاليا 20% من المصابين بكورونا لا يوجد لديهم ارتفاع في درجات الحرارة، "مفيش حاجة مميزة للمرض، الحالات البسيطة لمصابين كورونا تشفى خلال أيام قليلة وتتواجد داخل غرفة عزل، وهناك أشخاص تظل لديهم أعراض ارتفاع الحرارة وضيق النفس، وهذا يؤثر على عضلة القلب، ولكن هناك حالات يتم إصابتهم دون وجود أعراض صدرية، ولكن قياس نسبة الأكسجين في الدم هي المحدد الرئيسي لإعلان إصابته أو عدم إصابته".

المصدر: RT