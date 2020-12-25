العراق يحجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن بلاده حجزت 16 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا، وأنه تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل مع هذا اللقاح.

وقال التميمي في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لديها نفس أعراض كوفيد 19، وهي سريعة الأنتشار ولكنها أقل تأثيرا"، مشيرا الى أنه "سيدخل للعراق قريبا مختبران جديدان لفحص السلالة الجديدة".

وأوضح أن "العراق بحاجة الى أكثر من 3 مليارات دولار لتوفير جميع المستلزمات الطبية، كما أننا بحاجة الى أكثر من 160 ألف سرير لتغطية حاجة البلاد الفعلية".

وأكد التميمي، أن "الوضع الوبائي في العراق تحت السيطرة، حيث يوجد 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية