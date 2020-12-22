"الصحة العراقية" توصي بإعادة العمل بالحظر الجزئي

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، رفع توصية بفرض حظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم الخميس المقبل، فيما أوصى بغلق بعض المدارس بسبب "مخالفتها" التعليمات.

وقال في بيان صحفي، إنه "قام برفع توصية بفرض حظر التجوال الجزئي اعتبارا من الخميس المقبل، من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحا".

وأضاف: "هناك تهاون وعدم التزام من قبل المواطنين، وقد يؤدي إلى ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير".

وأشار وزير الصحة العراقي إلى "وجود تهاون من قبل بعض المؤسسات التعليمية ولا سيما المدارس الأهلية".

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وتابع: "أوصينا بغلق العديد من هذه المدارس بسبب عدم التزامها بتعليمات اللجنة العليا".

ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة العراقية التوقيع مع شركة "فايزر" الأمريكية على اتفاق لتوريد لقاحها ضد فيروس كورونا للعراق، على أن تصل أول دفعة من الجرعات مطلع العام المقبل.

المصدر: RT