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العراق يعلن التوقيع مع "فايزر" على توريد لقاح كورونا

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العراق يعلن التوقيع مع
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أعلنت وزارة الصحة العراقية التوقيع مع شركة "فايزر" الأمريكية على اتفاق لتوريد لقاحها ضد فيروس كورونا للعراق، على أن تصل أول دفعة من الجرعات مطلع العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي إن "العراق وقع مع شركة "فايزر" لاستيراد مليون ونصف المليون لقاح".

وأضاف، أن "اللقاح سيصل مطلع العام المقبل، وأن التوقيع لا ينهي التزامات العراق مع شركة كوفاكس".

وقبل أيام، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن حكومته تعمل على وصول لقاح فيروس كورونا للعراق بأسرع وقت.

 

 

المصدر: "واع" + RT

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