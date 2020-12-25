 
مباشر

المغرب يعلن عن موعد بدء الربط الجوي مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

المغرب يعلن عن موعد بدء الربط الجوي مع إسرائيل
Reuters
المغرب يعلن عن موعد بدء الربط الجوي مع إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfln

قالت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح العلوي، إن خطوط الربط الجوي بين المملكة وإسرائيل ستنتظم بدءًا من شهرين إلى 3 أشهر.

إقرأ المزيد
وزير خارجية المغرب يكشف معلومات حول إجراء اتخذه الملك محمد السادس بشأن إسرائيل
وزير خارجية المغرب يكشف معلومات حول إجراء اتخذه الملك محمد السادس بشأن إسرائيل

وأضافت العلوي: "نستقبل من الآن فصاعدا عموم السياح الإسرائيليين الراغبين في القدوم إلى المغرب "، مشيرة إلى أن الجالية اليهودية المغربية التي تزور المغرب، يتراوح تعدادها ما بين 40 ألفا و 50 ألف زائر سنويا.

وأوضحت أن هؤلاء السياح سيعودون لزيارة المغرب ويجعلون دولا أخرى تكتشفه.

وأبدت المسؤولة الحكومية ارتياحها لتميز العلاقات التاريخية ذات الطابع الثقافي أساسا التي تجمع المغرب بإسرائيل، مشيرة إلى "الشغف الكبير" الذي أبداه الجانبان وقدرتهما على إرساء خطوط منتظمة.

وسجلت العلوي الحاجة إلى تضافر الجهود والعمل سويا وإشراك كافة الفرقاء لكسب رهان تمتين السياحة الإسرائيلية بالمغرب، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ "رهان يتعين إدراجه وفق مقاربة طوعية إرادية ومنهجية".

المصدر: مجلة منارة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا