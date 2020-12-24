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تفجير أنبوب للغاز في شمال سيناء بمصر

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تفجير أنبوب للغاز في شمال سيناء بمصر
Reuters Stringer
صورة من الأرشيف
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أعلنت سلطات محافظة شمال سيناء المصرية عن تعرض خط أنابيب الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش لعملية تفجير، مساء اليوم الخميس، فى منطقة سبيكة غربي العريش دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في بيان له بشأن التفجير، إنه لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش.

وأكد محافظ شمال سيناء كذلك أن التفجير لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء، مشيرا إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" فور وقوع الانفجار، والتي قامت بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق، مؤكدا على عدم وجود خسائر بشرية.

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق فى تفجير خط أنابيب الغاز ومعرفة سبب الانفجار حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير.

المصدر: "اليوم السابع"

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