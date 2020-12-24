الولايات المتحدة تعلن عن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء
بعد أسبوعين على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية هناك.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب بومبيو: "يسعدني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء، وافتتاح حضور افتراضي بمشاركة فعالة على الفور".
وأضاف:"نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".
Pleased to announce the beginning of the process to establish a U.S. consulate in Western Sahara, and the inauguration of a virtual presence post effective immediately! We look forward to promoting economic and social development, and to engage the people of this region.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 24, 2020
المصدر: RT