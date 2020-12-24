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الولايات المتحدة تعلن عن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تعلن عن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء
Reuters
وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو
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بعد أسبوعين على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية هناك.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب بومبيو: "يسعدني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء، وافتتاح حضور افتراضي بمشاركة فعالة على الفور".

وأضاف:"نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".

المصدر: RT

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