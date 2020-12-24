السيسي يعدل قانونا صدر عام 1980

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن تعديل حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

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وينص التعديل على أنه توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 المشار إليه، بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

أما عن سعر البنزين الجديد في مصر بالنسبة للمواطنين، فينتظر المصريون نتيجة الاجتماع السادس للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي، وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك مطلع يناير 2021 المقبل، على أن يكون إعلان السعر الجديد في موعد غايته 10 يناير.

وكانت الحكومة المصرية قررت يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر، من أكتوبر حتى نهاية 2020، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار.

المصدر: المصري اليوم + صدى البلد