المباحثات السودانية الإثيوبية تنتهي بلا قرار بصدد ترسيم الحدود

أنهى السودان وإثيوبيا الأربعاء جولة محادثات في الخرطوم حول ترسيم الحدود بين البلدين، دون التوصل إلى أي قرار بهذا الصدد.

وجاء في بيان مشترك صدر عن مجلس الوزراء السوداني، أن "الطرفين اتفقا على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية بأديس أبابا".

وأضاف البيان: "الاجتماع انعقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين الخرطوم وأديس أبابا والمستندة على مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح: "بمجرد ترسيم الحدود يمكننا مناقشة كل شيء بما في ذلك وجود المزارعين الإثيوبيين في أراضينا.. هذا هو الموقف الرسمي للحكومة السودانية".

ووصف وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين "موقف السودان بأنه غير ودي".

وقال في كلمة نشرتها السفارة الإثيوبية في الخرطوم، إن "إيجاد حل دائم على الحدود يتطلب تسوية ودية للقضايا المتعلقة بالموئل وزراعة الأراضي".

ويعود اتفاق ترسيم الحدود إلى العام 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، قبل استقلال السودان في عام 1956، وما زالت الخلافات قائمة بشأنه بين الخرطوم وأديس أبابا.

المصدر: "أ ف ب"