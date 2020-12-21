"سبوتنيك": الجيش السوداني يستعيد السيطرة على كافة المناطق الحدودية مع إثيوبيا

أكد مصدر بالحكومة المحلية لولاية القضارف السودانية أن القوات المسلحة استعادت جميع المناطق الحدودية مع إثيوبيا، بعد أيام من القتال مع جماعات إثيوبية مسلحة في المنطقة.

وكشف المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن "الجيش السوداني استطاع خلال الأيام الماضية، السيطرة على مناطق أم قزاز وعاروض والأسرة، وآخر تلك المناطق التي استعادها الجيش خلال اليومين الماضيين هي جبل الطيور وخور شين وقلع اللبان".

وبدأ الجيش السوداني خلال الأسابيع الماضية التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا الـ26 عاما الماضية.

واتهم الجيش نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تمشط محيط جبل أبو طيور، الأسبوع الماضي مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

المصدر: "سبوتنيك"