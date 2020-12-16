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مقتل 4 عسكريين سودانيين باشتباكات مع ميليشيات إثيوبية على الشريط الحدودي

أخبار العالم العربي

مقتل 4 عسكريين سودانيين باشتباكات مع ميليشيات إثيوبية على الشريط الحدودي
Reuters
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أفاد مصدر رفيع في حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان لـRT، أن المليشيات الإثيوبيه نصبت كمينا بمنطقة سودانية على الشريط الحدودي أدى لمقتل ضابط برتبة عميد.

وقال المصدر ذاته إن الجيش السوداني شن هجوما صباح اليوم، ودارت معارك شرسة أدت لمقتل ثلاثة جنود من الجيش السوداني بمنطقة الآسرة على الشريط الحدودي.

وأكد المصدر أن الجيش السوداني استرد مناطق سودانية بداخلها مزارعين إثيوبيين في الأيام الماضية مما عده الجيش الأثيوبي استفزازا.

المصدر: RT

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