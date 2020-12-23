الجيش الليبي يحذر حكومة الوفاق

قال "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر في بيان اليوم الأربعاء، إنه رصد تحشيدا كبيرا لميليشيات غرب مصراتة.

ونشرت القيادة العامة للجيش بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قالت فيه: "في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين، رصدنا اليوم تحشيدا كبيرا للمليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة ورفع درجة الاستعداد لديهم وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل".

وشدد "الجيش الليبي على أن ذلك يعد انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية.

وأفاد بأنه ما زال يرصد ويتابع التحركات، محذرا من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.

كما نشرت القوات الليبية مقاطع فيديو قالت إنها تبين تحشيد الميليشيات حول خط وقف إطلاق النار.

المصدر: RT