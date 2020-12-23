الحريري يغرد حول موعد تشكيل الحكومة في لبنان

قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري إنه والرئيس ميشال عون حريصان على تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن "هناك حاجة لأشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد".

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ونشر الحريري سلسلة تغريدات على موقعه في "تويتر" كتب فيها: "الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و"يمكن عم نتأخر" في تشكيل الحكومة وهذا الأمر يشكل ضغطا على البلد ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها".

وأضاف الحريري "عظمة لبنان باللبنانيين ونحن كلبنانيين وحدنا نستطيع وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع فلبنان يستحق أن نضحي لأجله.

الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و"يمكن عم نتأخّر" في #تشكيل_الحكومة وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها. — Saad Hariri (@saadhariri) December 23, 2020

عظمة #لبنان باللبنانيين ونحن كلبنانيين وحدنا نستطيع وقف الانهيار ولكن يجب ان نتواضع فلبنان يستحق ان نضحي لاجله. #تشكيل_الحكومة — Saad Hariri (@saadhariri) December 23, 2020

وتابع على "المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من انفجار بيروت، ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تشكل الحكومة بعد رأس السنة".

على المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من الانفجار ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تُشكّل الحكومة بعد رأس السنة. #تشكيل_الحكومة — Saad Hariri (@saadhariri) December 23, 2020

المصدر: RT