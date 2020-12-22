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الحريري: سنعقد لقاءات متتالية للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد

أخبار العالم العربي

الحريري: سنعقد لقاءات متتالية للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد
Reuters
سعد الحريري وميشال عون
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أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري عن عقد لقاءات متتالية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد.

وقال الحريري بعد لقائه عون في قصر بعبدا إن "الاجتماع كان إيجابيا وقررنا الاجتماع غدا ولكن لن نعلن عن الوقت لدواع أمنية".

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية اتهمت الحريري الأسبوع الماضي بـ"التفرد" بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين، "دون الاتفاق" مع رئيس الجمهورية.

المصدر: RT

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