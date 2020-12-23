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مئات المصريين في دول عربية وتركيا يرغبون بالعودة

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مئات المصريين في دول عربية وتركيا يرغبون بالعودة
Reuters
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أعلنت وزارة الهجرة المصرية أن عددا كبيرا من المصريين سجلوا استمارة عالقين للعودة إلى بلدهم.

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وأوضحت الوزارة أن عدد العالقين بلغ حتى الآن 1494 مواطنا أغلبهم في دولة الإمارات ثم السعودية والكويت وعمان والسودان وتركيا.

وسبق أن أكدت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أنه تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين المصريين العالقين، والتواصل مع رموز الجالية المصرية في عدد من الدول أيضا لمساعدة هؤلاء العالقين في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض".

وكانت الوزيرة قد ناشدت كافة المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم بالدول التي أعلنت غلق المطارات، بتأجيل سفرهم إلى دول وسيطة "ترانزيت" حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي، وأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن حركة الطيران خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.

المصدر: RT

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