مصدر أمني ليبي يكشف عن عمليات انتشار "للجيش الوطني" جنوب غرب البلاد

نقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر محلي في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، أن وحدات تابعة "للجيش الوطني" سيطرت على طرق ومواقع هامة بالمدينة.

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وأفاد الموقع الإخباري استنادا إلى مهدي التميمي، وهو ضابط أمن في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا بأن "قوات تابعة للجيش الوطني الليبي قامت بالسيطرة على عدة طرق ومواقع تربط المدينة بعدة مناطق نائية، في إطار فرض الأمن في الجنوب الغربي للبلاد بعد انتشار عدة جماعات مسلحة بمواقع صحراوية نائية على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية".

وأكد التميمي أن "وحدات من الجيش الوطني الليبي سيطرت بالكامل على عدة مواقع يتخذها الخارجون عن القانون مقرات لهم، ويستعملونها في اعتقال وخطف المواطنين مقابل الفدية".

وأعلن الضابط أن "الجيش الليبي" بهذه الخطوة استكمل سيطرته على أغلب المواقع الاستراتيجية في المدينة، بعد أن تمكن في وقت سابق من السيطرة على معسكر المغاوير".

ورصد التميمي أن "وحدات الجيش الليبي تتواجد منذ أكثر من سنتين في معسكرات منتشرة في كامل المنطقة، وتسيطر على محيط أوباري وصولا إلى حقل الشرارة النفطي غرب المدينة"، لافتا إلى أن "تحركات الجيش الأخيرة أتت عقب هروب بعض المسلحين الخارجين عن القانون باتجاه الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية".

المصدر: إرم نيوز