السيسي يبعث رسالة لقادة الجنوب الليبي

نقلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية في شؤون ليبيا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة الجنوب الليبي الذين يزورن مصر حاليا.

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وقالت اللجنة خلال مؤتمر مع قادة ومشايخ الجنوب الليبي إن الرئيس المصري لا يزال حريصا على وحدة الأراضي الليبية ومتمسكا بحل سلمي عاجل للأزمة في ليبيا.

وشددت على رفض السيسي الكامل‏ للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏، وأكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشموليه في الحل.

وطالب الوفد ‏بضرورة إسهام مصر في حلحلة ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏بما يخدم تيسير الحياة اليومية لليبيين وأكد الجانب المصري على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

المصدر: اليوم السابع