كورونا تطال أسرة الرئيس اللبناني ميشيل عون
أعلنت ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، كلودين عون روكز عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تجاوز عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في لبنان 160 ألفا.
وقالت عون روكز، التي تشغل منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" إنها ستخوض 14 يوما من التحدي والرعاية الذاتية للتخلص من الفيروس.
14 days of self-care challenge to kick the virus away #HomeAlone#Christmas2020#NewExperience#MisterCovid19 😤 @Nclwgov@Clementine_SALpic.twitter.com/ROBVQwj6ht— Claudine Aoun Roukoz (@claudineaoun) December 22, 2020
ويخشى مراقبون من أن تؤدي إصابة مقربين من الرئيس اللبناني البالغ من العمر 85 عاما، إلى نقل العدوى إليه.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى زيارته إلى لبنان التي كانت مقررة اليوم وغدا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
ومن المنتظر أن تتسلم وزارة الصحة اللبنانية لقاحات "فايزر" ضد كورونا منتصف شهر فبراير المقبل.
المصدر: RT