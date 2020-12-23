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كورونا تطال أسرة الرئيس اللبناني ميشيل عون

أخبار العالم العربي

كورونا تطال أسرة الرئيس اللبناني ميشيل عون
@claudineaoun
كلودين عون روكز
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أعلنت ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، كلودين عون روكز عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تجاوز عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في لبنان 160 ألفا.

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وقالت عون روكز، التي تشغل منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" إنها ستخوض 14 يوما من التحدي والرعاية الذاتية للتخلص من الفيروس.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي إصابة مقربين من الرئيس اللبناني البالغ من العمر 85 عاما، إلى نقل العدوى إليه.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى زيارته إلى لبنان التي كانت مقررة اليوم وغدا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تتسلم وزارة الصحة اللبنانية لقاحات "فايزر" ضد كورونا منتصف شهر فبراير المقبل.

المصدر: RT

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