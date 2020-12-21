وزير الصحة اللبناني يعد بوصول لقاح "فايزر" إلى لبنان "من دون سمسرة"

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن، أن وزارة الصحة ستتسلم لقاح "فايزر" منتصف شهر فبراير المقبل، مباشرة من الشركة، "من دون طرف ثالث أو سمسرة".

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وقال حسن إن الوزارة تدرس الإجراءات الإضافية الاحترازية الواجب اتخاذها مع الوافدين من المملكة المتحدة أو عبرها والذين يبلغ عددهم حوالى مئتي وافد يوميا، بعد اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأضاف: "قد لا نستطيع منع وصول السلالة الجديدة إلى لبنان على غرار ما سيحصل في مختلف دول العالم"، مؤكدا أن "السلوك الوقائي يبقى العامل الأساسي للمحافظة على الأمان".

وحذر وزير الصحة اللبناني من إعادة الإقفال العام في البلاد، وقال إنه "في حال امتلأت أسرة العناية الفائقة في المستشفيات، فلن تتردد وزارة الصحة في رفع توصية بهذا الإقفال"، مشيرا إلى أن "الأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد فترة الأعياد".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم 158104 إصابات، فيما تم تسجيل 1281 حالة وفاة جراء تداعيات الإصاباة بالفيروس، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.



المصدر: الوطنية للإعلام + lbci





