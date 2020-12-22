ملادينوف يعتذر عن تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا
Reuters Mike Segar
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أعلنت الأمم المتحدة أن الدبلوماسي البلغاري نيقولاي ملادينوف اعتذر عن منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لن يتولى منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا "لأسباب شخصية وعائلية".
يذكر أن ملادينوف كان مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووافق مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على مقترح غوتيريش تعيين ملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا، وتعيين النرويجي تور وينسلاند مبعوثا جديدا إلى الشرق الأوسط.
المصدر: رويترز