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اليمن.. مؤسسة "إب" لمكافحة السرطان تطلق نداء استغاثة

أخبار العالم العربي

اليمن.. مؤسسة
Reuters Khaled Abdullah
مستشفيات اليمن - أرشيف
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أطلقت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فرع إب باليمن نداء استغاثة لإنقاذ آلاف المصابين بالسرطان في المحافظة، إثر نفاد الأصناف الدوائية.

وأكدت المؤسسة في نداء "أنقذوا مرضى السرطان"، أن الأصناف الدوائية الكيماوية والمساعدة في وحدة الأمل لعلاج الأورام السرطانية التابعة لها على وشك النفاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولفتت إلى أنها لجأت لإطلاق النداء لإنقاذ حياة 4 آلاف و350 مصابا.

وناشد البيان المنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات المحلية والتجار ورجال المال والأعمال وفاعلي الخير سرعة تقديم المساعدات لإنقاذ أرواح المرضى ومساعدتهم بقيمة الأدوية والخدمات الصحية الضرورية.

المصدر: "سبأ"

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