 
مباشر

الحكومة الجزائرية تأمر بمباشرة التطعيم باللقاح مع حلول يناير

أخبار العالم العربي

الحكومة الجزائرية تأمر بمباشرة التطعيم باللقاح مع حلول يناير
ساحة موريس أودان وشارع ديدوش مراد بوسط مدينة الجزائر. الصورة: RT/F.S.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pew4

أصدر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية وبعد اجتماع وزراء في الحكومة والخبراء، الأوامر لمباشرة التطعيم مع حلول يناير وضمان وفرة اللقاح.

من بين أبرز محاور الاجتماع، الذي شارك فيه أمس الاثنين ممثلون عن وزارة الدفاع، فضلا عن وزراء الخارجية والصحة والنقل، اتخاذ قرار بشأن نوع اللقاح، أو اللقاحات، الذي ستعتمدها الجزائر لمكافحة وباء كورونا على ضوء توجيهات اللجنة العلمية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد غرد على "تويتر" يخبر الجزائريين بأنه دعا عبد العزيز جراد إلى الاجتماع المقرر أنه يحسم في مسألة اختيار اللقاح الذي يراه الخبراء الجزائريون أكثر "فعالية" و"سلامة" لصحة المواطنين.

وكتب تبون في تغريدته "‏لقد أصدرت أوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية".

إقرأ المزيد
14 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
14 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

وقالت الحكومة أن الاجتماع حدد المنهجية الوطنية للتطعيم باللقاح، فيما يجري إتمام العقود الخاصة بالدفعات الأولى منه.

المصدر: صحيفتا "الخبر" و"النهار" الجزائريتان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا