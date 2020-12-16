14 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة في الجزائر يوم الثلاثاء 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن اليوم السابق.

ووصل إجمالي الإصابات إلى 93063 حالة منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 14 وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2623.

كما أشار إلى تعافي 419 حالة جديدة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 61 ألفا و367.

المصدر: وكالات