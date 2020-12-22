مستشار السراج ينفي ما تردد عن موافقة رئيس المجلس الرئاسي على تولي حفتر تسمية رئيس الوزراء

نفى حسن الهوني، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بشدة ما ذكرته صحيفة إيطالية بشأن موافقة السراج على تكليف رئيس وزراء يدفع به حفتر.

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ووصف الهوني في تصريح لقناة تلفزيون "ليبيا الأحرار" وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر عن صحيفة "لا ريبوبلكا" بأنها مشبوهة، داعيا إلى تحري الدقة فيما تتناقله وسائل الإعلام.

وقال مستشار السراج الإعلامي في تصريحه: "ننفي نفيا قاطعا الأنباء التي تتحدث عن أن رئيس المجلس الرئاسي حمل وزير خارجية إيطاليا خلال زيارته لبنغازي رسالة مفادها موافقته على تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر".

وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن رسالة من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى حفتر بوساطة إيطالية تعرض على الأخير ترشيح رئيس للحكومة.

وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بعث برسالة عبر وسيط إيطالي إلى القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير حليفة حفتر عرض فيها أن يقوم المشير بترشيح رئيس الوزراء.

وزعمت الصحيفة أن الرسالة نقلها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وعرضها على حفتر صحبة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وذلك خلال زيارتهما إلى بنغازي مؤخرا بهدف إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزين هناك.

المصدر: ليبيا الأحرار