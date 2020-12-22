الجزائر.. النيابة العامة تطالب بسجن مدون 5 سنوات

طالبت النيابة الجزائرية بإنزال عقوبة السجن 5 سنوات بالمدون وليد كشيدة الذي يعد من أنصار الحراك الاحتجاجي المناهض للسلطة، بتهمة السخرية من الرئيس عبد المجيد تبون والدين.

وبدأت محاكمة وليد كشيدة (25 سنة) في سطيف شمال شرق الجزائر، وطالبت النيابة بالسجن 5 سنوات له "على إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين"، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي التمست تسليط غرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري على المتهم فيما من المتوقع صدور الحكم في 4 يناير 2021.

ويحتجز الناشط على ذمة المحاكمة منذ 8 أشهر لنشره صورا هزلية على صفحة مجموعة "حراك ميمز" التي يديرها على "فيسبوك" اعتبرت أنها تمس بالسلطات والدين.

المصدر: أ ف ب