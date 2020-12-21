تونس.. عائلة تنتزع جثمان متوف بكورونا وتنقله إلى المسجد

عمدت عائلة مواطن تونسي توفي بفيروس كورونا إلى انتزاع جثمان فقيدها بالقوة من مصالح الدفن ببلدية بنزرت ونقله للمسجد للصلاة عليه خلافا للمعايير المرعية في دفن ضحايا كورونا.

وقال عضو المجلس البلدي لبلدية بنزرت إن المصالح البلدية ستتولى رفع قضية بعد تعمد العائلة الاعتداء على الفريق البلدي المكلف بدفن المتوفين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيتم إقرار عدم دفن أي متوفين بكورونا بمقبرة لواتة، ودفنهم في مقبرة حي الجلاء.

وأكد المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت سليم بالشيخ أنه تم على الفور عقب إعلام الإدارة بالحادث تنفيذ حملة تعقيم شاملة للمسجد، مع التأكيد على الإطار الديني باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع المصالح الطبية.

المصدر: وات