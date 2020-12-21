نتنياهو: أنا وجاريد كوشنر حققنا 4 اتفاقات سلام لإسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجاريد كوشنير مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حققا 4 اتفاقات للسلام لصالح إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع كوشنير: "4 اتفاقات سلام في 4 أشهر، وأقول إن هناك المزيد إذا واصلنا بهذه السياسة".

وأضاف: "أريد أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على قيادته وشجاعته".

وسلم نتنياهو كوشنر درعا على جهوده في تحقيق اتفاقات السلام أو ما يعرف بـ"معاهدات أبراهام".

من جهته، قال كوشنير: "أعتقد أن إنجازاتنا تاريخية.. لقد خلقنا الفرص وقمنا باستغلالها.. جهودنا المشتركة أدت إلى شرق أوسط جديد، حيث أن إنجازاتنا باتت يومية تقريبا.. كل يوم تأتي أخبار جيدة من هذه المنطقة".

وأضاف: "سنقوم غدا في أول زيارة على طائرة من تل أبيب إلى المغرب، وأشكر صديقي الملك المغربي محمد السادس، لأن هذا سيخلق فرصا جديدة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع: "فيما يتحرك هذا الشرق الأوسط إلى الأمام.. أتمنى أن تركز جميع الدول فيه على السعي نحو المصالح المشتركة لمصلحة شعوبها بدلا من أن يتم ردع تقدمها بالتفكير المتوقف والنزاعات القديمة".

وأكد على أن "عزل إسرائيل أدى إلى نتائج تدميرية أعادت المنطقة إلى الوراء.. يجب أن تؤدي أي اتفاقية سلام إلى أمن أكثر للمواطنين وحرية جميع الديانات".

المصدر: RT