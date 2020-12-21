كوشنر: يجب كتابة فصول جديدة لا التمسك بأفكار قديمة وبالية

أكد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله إلى إسرائيل، أنه "يجب كتابة فصول جديدة وليس التمسك بأفكار قديمة وبالية" على مسار التطبيع والتسوية بين إسرائيل والعرب.

وقال خلال مشاركته في فعالية زرع 18 شجرة في أحد أحراج القدس: "إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام جديدة مع الإمارات والبحرين والسودان وكوسوفو وأخيرا مع المغرب".

وأضاف: "الإمارات تتربع على القمة ثم الوجهات الخارجية للإسرائيليين، بعدها السعودية سمحت للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها وتمحو محتوى نشر الكراهية من منهاجها الدراسي، ومن ثم البحرين تفتتح مطاعم يهودية، والمغرب يعلم التاريخ اليهودي في مناهجه الدراسية... جميع الأمور التي لم يكن من المتخيل أنها ممكنة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "المزيد من الدول العربية ستستمر بالتطبيع، وغدا سيلتقي مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ملك المغرب".

يذكر أن الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك سيتوجه الثلاثاء إلى المغرب، فيما من المتوقع أن يرأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شابات، كما في الزيارتين السابقتين إلى الإمارات والبحرين.

وستشهد الزيارة إجراء محادثات اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"